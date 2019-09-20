Родители сэкономили на молоке и поили младенца литрами кофе

В Индонезии родители несколько месяцев кормили младенца кофе. Об этом сообщает сайт Odditycentral.

Анита (Anita) и Сарифуддин Хаура (Sarifuddin Haura) — молодые родители из деревни Тонро Лима в провинции Западный Сулавеси — восемь месяцев подряд поили свою дочь исключительно кофе, так как они не могли позволить себе покупку молока или детского питания.

Семейная пара работает на кокосовой плантации и зарабатывает около 20 тысяч рупий (около 90 рублей) в день. Этот заработок едва покрывает ежедневные расходы. Иногда у них нет вообще никакой работы, поэтому единственное, чем они кормят ребенка — дешевый молотый кофе, сваренный с сахаром.

По словам родителей, девочка привыкла к такому рациону и даже впадает в ярость, если ей не дают очередную порцию кофе. Всего в день она выпивает три бутылочки напитка, то есть полтора литра. При этом показатели здоровья ребенка, которому сейчас год и два месяца, в норме.

После того как новость о необычной диете ребенка разошлась по индонезийским СМИ, к семье приехали представители местного агентства по здравоохранению. Они привезли молоко и печенье и порекомендовали родителям больше не поить девочку кофе, потому что кофеин и сахар могут нанести серьезный вред здоровью ребенка.

Ранее сообщалось, что в английском городе Манчестер мать продолжала кормить умирающего от ожирения ребенка едой на вынос. При этом женщина якобы называла мальчика жирным и обвиняла его в лени.

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