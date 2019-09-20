Власти Подмосковья рассказали о благоустройстве военных городков

Шесть военных городков благоустраиваются в Подмосковье в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 20 сентября.

Работы проходят в Калининеце, Наро-Фоминске, микрорайоне Ногинск-5 в Электростали, Софрино-1, поселке Химик в Можайском округе и микрорайоне Чкаловский в Щелкове.

Так, в поселке Калининец появилась пешеходная зона, детская площадка, газон, остановка общественного транспорта, стол для настольной игры в теннис, качели, скамейки, урны. На эти цели было израсходовано 52,6 миллиона рублей.

Аналогичная сумма была выделена на модернизацию городского пространства в Наро-Фоминске и микрорайоне Ногинск-5. Чуть выше бюджет — 55,5 миллиона рублей — в микрорайоне Софрино-1 в Пушкинском городском. В 35,5 миллиона рублей обошлось благоустройство

территории поселка Химик.

В апреле сообщалось, что на благоустройство военных городков из региональной казны выделили более 3,2 миллиарда рублей. Губернатор Андрей Воробьев поручил максимально ответственно реализовать эту инициативу. По его словам, комфортный уровень жизни должен быть обеспечен во всем регионе.

