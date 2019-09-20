Выпущен прозрачный бикини для любителей выпить

Бразильский дизайнер купальных костюмов Адриана Дегреас (Adriana Degreas) выпустила бикини для поклонников мартини. Об этом сообщает Metro.

Новый раздельный купальник изготовлен из прозрачного материала. Высокие трусы спереди украшены вставками телесного цвета в форме треугольного бокала, а их задняя часть сделана из золотой ткани. На топе — две нашивки в виде оливок, которые закрывают грудь.

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Стоимость купальника, который получил название Martini Bikini («Мартини-бикини»), на сайте бренда Adriana Degreas составляет 590 долларов (около 40 тысяч рублей). Бикини в больших размерах в настоящий момент полностью распроданы.

В июне Адриана Дегреас смутила поклонников еще одним откровенным купальником. На сайте компании его верхняя часть описывалась как «топ без бретелек из тюля с черепаховыми акриловыми деталями». Клиенты усомнились, что в таком костюме вообще возможно купаться.

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