Профессиональные праздники оказались под ударом

В рамках «регуляторной гильотины» в России могут быть отменены несколько профессиональных праздников, введенных во времена СССР. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Под удар попали День радио, День воздушного флота, а также старейший профессиональный праздник страны — День железнодорожника. Проблему обнаружили представители профильных компаний при анализе предложенных в рамках гильотины перечней.

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Механизм «регуляторной гильотины» предполагает масштабный анализ и пересмотр действующих законов для сокращения неоправданной нагрузки на предпринимателей. В ее рамках планируется признать недействительными порядка 20 тысяч законов, которые были приняты с 1917 по 1991 годы, утратили актуальность, но при этом содержат обязательные требования. В частности, в январе премьер-министр Дмитрий Медведев приводил в пример требование к организациям общепита о проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета.

В аппарате правительства пояснили изданию, что проект постановления с конкретным списком отменяемых правовых актов должен быть подготовлен к 15 ноября. А профильным ведомствам поставлена задача составить список законов, которые должны остаться нетронутыми.

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