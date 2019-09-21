Экипажу севшего в кукурузном поле Airbus подарили квартиры

Члены экипажа Airbus А321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский, получили ключи от однокомнатных квартир. Об этом сообщает РИА Новости.

Квартиры находятся в одном подъезде нового дома в микрорайоне Краснолесье города Екатеринбурга. Отмечается, что в жилье уже имеется мебель и необходимая бытовая техника.

Ключи от квартир вручал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, для некоторых членов экипажа это первое собственное жилье.

Airbus A321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа. Вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку. Он приземлился на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. У лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек. Второго пилота, Георгия Мурзина, госпитализировали с ушибами груди.

Президент России Владимир Путин присвоил двум пилотам воздушного судна звания Героев России, остальным членам экипажа — ордена Мужества.

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