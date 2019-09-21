Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Источник американского издания рассказал, что неоднократно обсуждал эту тему с Трампом. «Позиция президента по сути заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?» — приводит газета слова своего собеседника.

Также в материале говорится, что американский президент отказывается назначать конкретную дату встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В то же время помощники Трампа настаивают на проведении этих переговоров.

Ранее 21 сентября сообщалось, что представитель администрации США запутался во время пресс-конференции и назвал Украину оккупантом части российских территорий. «Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны, включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — сказал чиновник.

Встреча Трампа и Зеленского намечена на 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

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