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Украина поставила перед Францией условие по закупке катеров

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Арсен Аваков

Украина поставила Франции условие во время переговоров по покупке патрульных катеров. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

В сообщении отмечается, что Киев намерен приобрести катера для Госпогранслужбы. Поставщиком предположительно выступит французская компания OCEA — их предложение на Украине считают наиболее приемлемым вариантом.

Тем не менее, как отметил в разговоре с послом Франции на Украине Этьеном де Понсеном глава украинского МВД Арсен Аваков, для заключения сделки французская компания должна согласиться на локализацию строительства катеров и привлечение к процессу украинских судостроителей.

Ранее стали известны сроки закупки Украиной американских Javelin. Это произойдет до конца 2019 года. Закупки будут осуществляться в рамках программы правительства США по продаже вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств (FMS). Сумма сделки не сообщается, однако известно, что, помимо самих установок, Киев будет приобретать и ракеты к ним.

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