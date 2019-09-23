Группа As I Lay Dying приедет в Россию

Американская метал-кор-группа As I Lay Dying проведет концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 23 сентября.

«Титаны американского метал-кора, законодатели стиля и кумиры целого поколения возвращаются в Москву спустя почти десять лет. Количество узнаваемых хитов в обойме этих калифорнийцев, пожалуй, превосходит все остальные группы жанра вместе взятые», — отмечают организаторы. Коллектив сыграет в столице в поддержку выхода нового альбома.

Выступление музыкантов состоится 25 сентября в «ГлавClub Green Concert». Билеты на концерт можно приобрести на сайте клуба.

As I Lay Dying была основана в 2000 году. В дискографии коллектива семь студийных альбомов. Последняя пластинка, Shaped by Fire, вышла в сентябре 2019 года.

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