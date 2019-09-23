Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать в батальоне «Азов». Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает ABC News.

Согласно материалам обвинения, Джаретт Уильям Смит в июле был переведен на военную базу Форт-Райли в Канзасе. В августе и сентябре он обсуждал с агентом ФБР в интернет-чате свои планы атак на территории США, возможность убийства активистов Antifa и искал единомышленников-«радикалов». В качестве целей Смит рассматривал штаб-квартиры крупных новостных сетей и претендента на пост президента от Демократической партии Бето О’Рурка.

Предполагается, что Смит был связан с другим американцем, Крейгом Лэнгом, который воевал на Украине вместе с «Правым сектором» (организация запрещена в России). Они обсуждали изготовление бомб в Facebook. Смиту уже предъявлено обвинение в распространении информации об оружии массового уничтожения.

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