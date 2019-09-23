Иностранные лоукостеры захотели в Россию

Крупные европейские лоукостеры подали заявки на полеты из петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщает принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.

По его словам, в августе три авиакомпании — ирландская Ryanair, британская EasyJet и венгерская Wizz Air — предоставили планы маршрутов с рейсами из Пулково, где в тестовом режиме откроется седьмая степень «свободы воздуха» (право на полет между двумя иностранными государствами без посадки в своей стране — прим. «Ленты.ру»).

ВВСС направил в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны, 13 из которых уже одобрили. По предварительным данным, иностранные перевозчики собираются осуществлять рейсы круглый год с разницей частоты перелетов летом и зимой — 60 на 40 процентов соответственно.

Сергеев также заявил, что с помощью указанных лоукостеров в Петербург планируется привлечь до шести миллионов туристов в год дополнительно.

В сентябре сообщалось, что иностранцы стали чаще бронировать авиабилеты в Россию. Так, с января по август 2019 года зарубежные туристы забронировали на четыре процента больше авиабилетов, чем в аналогичный период предыдущего года. При этом самый большой рост туристического трафика зафиксирован на следующих направлениях: Прага — Москва (рост на 112, 5 процента), Прага — Санкт-Петербург (на 61,9 процента), Лондон — Москва (на 57,1 процента), Ницца — Москва (20,1 процента) и Рига — Москва (16,6 процента).

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