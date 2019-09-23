Исполнитель Matrang выступит в Москве

Российский исполнитель Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов) проведет концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы анонсировали мероприятие как «большой сольный концерт».

Выступление состоится 28 сентября в клубе «ГлавClub Green Concert». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте заведения.

В дискографии 24-летнего Matrang четыре альбома. Его дебютный релиз под названием «Планета Луна» увидел свет в 2015-м. Последняя пластинка, DA, вышла в январе 2019 года. Matrang — подписант лейбла Gazgolder, одним из владельцев которого является рэпер Баста (Василий Вакуленко).

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