Мигранты притворились украинской командой и попались

Полиция Греции задержала десять мигрантов из Сирии, которые пытались выдать себя за волейбольную команду из Украины. Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что предъявленные паспорта, предположительно, были украдены или найдены. После того, как это было установлено, нарушителей задержали прямо в аэропорту Афин. Все мужчины были одеты в одинаковую экипировку и несли с собой мячи.

В результате опроса выяснилось, что люди не являлись волейболистами, а пытались незаконно покинуть территорию страны с целью въехать в другую европейскую страну. Известно, что дело передали в суд.

В августе сообщалось, что в Рио-де-Жанейро местный наркобарон пытался притвориться собственной дочерью для побега из тюрьмы. Для этого он надел силиконовую маску, парик и ее одежду розового цвета. Побег сорвался из-за слишком нервного поведения «девушки».

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