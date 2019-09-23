Большинство соцобъектов Подмосковья обеспечили теплом

Почти все социальные учреждения Московской области отапливаются, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его слова пригодятся на сайте областного правительства в понедельник, 23 сентября.

«Включение теплоснабжения происходит по мере готовности внутренних теплосетей к приему теплоносителя», — рассказал Пестов.

Он напомнил, что по поручению губернатора Андрея Воробьева за ситуацией с подачей тепла следит специальный штаб. Пестов добавил, что многоквартирный жилой фонд на территории региона отапливается уже на 30 процентов.

Ранее Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов ответственно отнестись к подготовке инфраструктурных объектов к холодам.