Воробьев дал поручение по улучшению транспортной системы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания поручил перепроверить удобство транспортного сообщения в регионе. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 23 сентября.

«Нужно еще раз обратить внимание на наличие маршрутов. (...) Мы должны внимательно посмотреть, где нужно усиление, размеры автобусов и частота сообщения стали недостаточны», — сказал Воробьев.

По его словам, особо остро стоит вопрос с общественным транспортом, которым пользуются школьники.

Ранее жители Можайского городского округа пожваловались главе региона на проблемы с общественным транспортом, в частности, на несоблюдение расписания поездок.

Ранее по поручению губернатора в регионе был принят ряд нормативных актов, в соответствии с которыми установлен единый стандарт по организации пассажирских перевозок. Так, все автобусы должны быть оборудованы системами видеонаблюдения и климат-контролем, а также не эксплуатироваться дольше положенного времени.