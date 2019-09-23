Родители узнали пол будущего ребенка с помощью бегемота

Пользовательница Twitter под ником @missbreton разместила видеозапись, на которой пара раскрывает пол своего будущего ребенка с помощью арбуза и гиппопотама. Публикация стала вирусной и собрала миллионы просмотров и тысячи комментариев.

«Я нашла его, — подписала видео Ана Бретон (Ana Bretón). — Худшее разоблачение пола будущего ребенка».

На кадрах, снятых в зоопарке американского штата Техас, Джонатан Джозеф (Jonathan Joseph) бросает арбуз в открытую пасть бегемота. Арбуз был предварительно наполнен цветным желе, который символизировал пол ребенка. Синяя краска означала, что у родителей родится мальчик, красная — девочка.

Как только животное раскусило плод, из него брызнул бирюзовый сок. Мужчина тут же радостно выкрикнул «Да», обнял свою возлюбленную Бриджит (Bridgette Joseph) и поднял руки вверх в знак триумфа.

Комментаторы принялись осуждать реакцию Джонатана. «А если бы оказалось, что у них будет девочка, он бы расстроился?» — негодовали юзеры. «Это ужасно, что он так радуется, что у него родится мальчик, — возмутились другие пользователи сети. — Да еще и накормил живущего в неволе бегемота арбузом с красителем».

В 2018 году сообщалось, что американец использовал аллигатора, чтобы узнать пол своего будущего ребенка. Жена выскоблила арбуз и наполнила его цветным желе. Крокодил раскусил плод и показал, что желе внутри голубое.

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