Родители захотели узнать пол будущего ребенка и устроили пожар

В австралийском городе Голд-Кост пара устроила вечеринку, на которой должна была узнать пол своего будущего ребенка, однако праздник в результате закончился пожаром. Внимание на видео с инцидентом обратило издание Daily Star.

По задумке будущих родителей, они должны были узнать о поле своего ребенка по цвету дыма, исходящего из специально подготовленного к вечеринке автомобиля: розовый должен был бы говорить о том, что у них родится девочка, голубой — о том, что родится мальчик.

На кадрах, снятых с дрона, видно, что сначала из-под колес машины поднимается ярко-голубой дым. Автомобиль медленно двигается в сторону гостей, однако внезапно в нем что-то взрывается, машина загорается, из-под нее вырываются языки пламени и черный дым. При этом находившийся за рулем водитель не сразу решает покинуть горящее авто, а пытается развернуть его и продолжить движение.

Как отмечает газета, в результате инцидента никто не пострадал, однако прибывшие на место полицейские арестовали водителя по подозрению в опасном вождении. В итоге его оштрафовали на 1000 долларов и лишили права управлять транспортным средством на шесть месяцев.

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