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Студент оказался единственным сотрудником отеля из-за потопа и прославился

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Сэтчел Смит

Студент оказался единственным сотрудником отеля из-за того, что его коллеги не смогли добраться до места во время наводнения. О жителе Техаса Сэтчеле Смите (Satchel Smith) рассказала в Facebook одна из гостей гостиницы Анджела К. Чендлер (Angela K Chandler).

В результате тропического шторма Имельда, который обрушился на город Бомонт, вода отрезала отель Homewood Suites от внешнего мира. Из-за потопа сотрудники отеля не смогли выйти на работу, а постояльцы — покинуть здание. Администратору гостиницы Сэтчелу Смиту пришлось 32 часа самостоятельно обслуживать 90 человек.

«Подъездная дорога залита под водой, шоссе I10 закрыто из-за наводнения. Мы не можем ни выйти, ни войти. Отель в миле от нас затопило. Сэтчел был здесь всю ночь. Его коллеги не смогли добраться, поэтому он остался один. Он починил телефонную связь, ответил на все наши вопросы, позаботился о том, чтобы у каждого была чашка кофе или чая и помог нам приготовить горячий завтрак. Он справился с этой ситуацией с достоинством, добротой и прекрасной улыбкой на лице», — написала на своей странице Чендлер. Она также приложила к посту фотографию студента и нарекла его героем.

Публикация стала вирусной: она набрала 53 тысячи лайков, 13 тысяч репостов и 6,3 тысячи комментариев.

В феврале десятиклассник из московской школы спас жизнь пассажиру в самолете, следовавшем из Сочи в Москву. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Nordwind. Одному из путешественников стало плохо, и пилот обратился к пассажирам за помощью. Врача в самолете не оказалось, но на борту находился учащийся медицинского профиля Богдан Рудик, который и оказал помощь нуждавшемуся.

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