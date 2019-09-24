В России пройдет финал Лиги чемпионов

На стадионе «Санкт-Петербург» пройдет финальный матч футбольной Лиги чемпионов 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне. На проведение финала Лиги чемпионов-2021 также претендовала домашняя арена мюнхенской «Баварии».

Для России финал главного клубного турнира Европы станет вторым. В 2008 году решающий матч Лиги чемпионов принимал московский стадион «Лужники». Тогда за трофей спорили «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Красные дьяволы» завоевали кубок Лиги чемпионов по итогам серии пенальти.

Стадион на Крестовском острове принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Его сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей.

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