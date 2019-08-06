Бразильский новичок «Зенита» высказался о поразительных чертах Петербурга

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что поразило его в Санкт-Петербурге сильнее всего. Слова бразильского футболиста приводятся на сайте клуба.

Сантос отметил огромные размеры города. «Поразило то, насколько здесь все большое», — поделился бразилец. Он отметил, что любит пространство, поэтому размеры города не могли его не впечатлить.

Также Сантос рассказал, что нервничал перед первым матчем в составе «Зенита», который прошел в Санкт-Петербурге, однако поддержка полного стадиона успокоила его. «Здесь везде доброжелательная обстановка, много улыбок вокруг. Люди приятные и уравновешенные», — рассказал бразилец.

В середине июля Сантос заявил, что Петербург отличается от других мест, в которых он жил. Также он отметил, что его удивила теплота местных жителей.

Бразилец стал игроком «Зенита» летом 2019 года. До перехода в российскую команду 25-летний Сантос выступал за бразильские, испанские, итальянские и немецкие клубы. В составе бразильского «Атлетико Минейро» в 2014 году он стал обладателем Кубка страны.

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