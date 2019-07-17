Бразильца из «Зенита» удивили петербуржцы

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от жизни в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Сантос заявил, что Петербург отличается от других мест, в которых он жил. «Приятно удивлен теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским», — отметил он.

Футболист также рассказал, что знал о большой территории России и постоянных пробках. «Еще, конечно, язык. Он особенный, и выучить его сложно. Мне хотелось бы поближе познакомиться с историей и культурой вашей страны», — добавил бразилец.

До перехода в «Зенит» 25-летний Сантос выступал за бразильские, испанские, итальянские и немецкие клубы. В составе бразильского «Атлетико Минейро» в 2014 году он стал обладателем Кубка страны.

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