Жителей Петербурга испугали «предсмертные крики бакланов» с «Газпром-арены»

Fontanka Ru / YouTube

Жители Санкт-Петербурга выразили недовольство из-за доносящихся с «Газпром-арены» звуков. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, на стадионе была установлена система для отпугивания бакланов, которая имитирует крики птиц, умирающих в мучениях. Одна из жительниц близлежащих к стадиону домов рассказала, что ее дети не могли уснуть из-за звуков прибора. «Я подумала, что собаку раздавили. Настолько жутким и непривычным был шум с улицы», — отметила она.

Отмечается, что в полицию Петроградского и Приморского районов было доставлено множество жалоб горожан. В пресс-службе «Зенита» заявили, что система работала в тестовом режиме и будет исправлена до оптимального уровня.

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В 2017 году бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, что бакланы разрушают крышу «Газпром-арены». Из-за большого внимания прессы баклан был назван символом стадиона. В декабре 2018 года Албин признался, что придумал историю с птицами.

Стадион ранее носил название «Санкт-Петербург» и принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Его строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно увеличивалась и в итоге приблизилась к 50 миллиардам рублей.

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