Однокомнатную квартиру в Москве выставили на продажу за 115 миллионов рублей

Абсолютное лидерство по стоимости «однушек» среди крупных российских городов заняла Москва. Об этом говорится в материалах исследования ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Рекорд столичного рынка недвижимости зафиксирован в Хамовниках. В одном из ЖК района за 115 миллионов рублей выставлена на продажу студия свободной планировки — стенами скрыт только санузел. Площадь квартиры — 95,5 квадратного метра. Квартира продается с дизайнерским ремонтом, для ее зонирования использованы мобильные перегородки.

Второе место досталось квартире в одном из сочинских апарт-комплексов. «Однушка» площадью 95,9 квадратного метра выставлена на продажу за 77,4 миллиона рублей. Третью строчку занимает однокомнатная квартира в ЖК на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. 89-метровая квартира с просторной террасой продается за 42,5 миллиона рублей. В материалах ЦИАН подчеркивается, что получившие «серебро» и «бронзу» однокомнатные квартиры включают элементы студийной планировки: в обоих случаях речь идет об объединении кухонной и гостиной зон с выделением спальни в автономное помещение.

Ранее в компании составили рейтинг самых просторных квартир России, предлагаемых в аренду. Первое место в нем досталось московской квартире площадью 1000 квадратных метров — она сдавалась за 6,3 миллиона рублей в месяц. Второе и третье места пришлось, соответственно, на лоты из Петербурга (620 метров, 850 тысяч рублей в месяц) и Екатеринбурга (400 метров, полмиллиона рублей в месяц).

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