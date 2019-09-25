Власти Подмосковья отчитались о собранных овощах

Валовый сбор овощей в теплицах Московской области на сегодняшний день составляет более 66 тысяч тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в среду, 25 сентября.

По его словам, результаты прошлого года превышены на 5,7 процента. Он уточнил, что томатов собрали 26,7 тысячи тонн, огурцов — 38,8 тысячи тонн, перца, баклажанов и других овощей — 0,5 тысячи тонн.

«В настоящее время в Московской области функционируют семь крупных сельскохозяйственных предприятий, выращивающих овощи защищенного грунта», — рассказал Разин.

В августе Андрей Разин заявил, что урожайность зерновых и зернобобовых культур в Мособласти выросла по сравнению с прошлым годом.

Региональные власти по инициативе губернатора Андрея Воробьева уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства. Ежегодно бюджетные вливания в эту отрасль увеличиваются на двадцать процентов.