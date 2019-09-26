Мощное интернет-оружие вновь активизировалось и пошло в атаку на пользователей

Пользователи интернета вновь были атакованы новой версией опасного ботнета Mirai — Echobot. Об этом говорится в отчете компании Check Point, поступившем в «Ленту.ру».

По словам специалистов, в августе наблюдался резкий рост его использования. Зловред может атаковать, применив более чем 50 различных уязвимостей. Он уже затронул свыше 34 процентов компаний по всему миру. В первую очередь ботнет пытается взломать умные устройства интернета вещей.

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Глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев отметил, что для защиты организациям нужно регулярно обновлять все свои сети, программное обеспечение и устройства.

По данным компании, опасность для юзеров из России также представляет вредоносная программа AgentTesla, собирающая данные и пароли с компьютеров. Зловред распространяется через фальшивые электронные сообщения, которые имитировали уведомления о бронировании или покупке авиабилетов, квитанции об оплате.

Самым активным в августе 2019 года по атакам на россиян был признан криптомайнер Cryptoloot. Не менее опасен для пользователей рунета и другой майнер — XMRig. Это ПО было впервые обнаружено в мае 2017 года, оно используется для майнинга криптовалюты Monero.

Об опасности Mirai сообщалось и ранее. В марте специалисты зафиксировали, что новыми целями злоумышленников стали телевизоры и устройства для работы с презентациями. Также Mirai по-прежнему атакует серверы, роутеры и умные гаджеты.

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