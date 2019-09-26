Центры повышения квалификации педагогов открылись в Подмосковье

Пять новых центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов открылись в Московской области, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 26 сентября.
«Деятельность центров является новым этапом формирования системы непрерывного образования педагога, эта модель предполагает входное тестирование обучаемых, формирование индивидуальных образовательных траекторией, учет потребностей учителей, методистов и руководителей», — рассказала Забралова.
Она уточнила, что в центрах проходят различные мастер классы, лекции и тренинги. Площадки организованы на базе областных высших учебных заведений.
Центры открываются в регионе в рамках реализации проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», напомнила министр.
Губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил, что подмосковное образование должно соответствовать мировым стандартам. Для этого необходимо уделять внимание вопросу подготовки педагогического состава, отмечал он. По его инициативе в регионе проводятся различные мастер-классы для учителей. Ранее специалистов ознакомили с сингапурскими методиками преподавания.