Мать с грудным ребенком выгнали из самолета из-за комариных укусов

Туристка из Великобритании пожаловалась на сотрудников British Airways за то, что они выгнали ее вместе с грудным ребенком из самолета из-за укусов комаров. Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Вальдениз Барфорд отдыхала с мужем Джеймсом и 1,5-годовалым сыном Эдвардом на острове Родос в Греции. На обратном пути, когда семья поднялась на борт самолета, чтобы лететь домой в Лондон, бортпроводники приняли комариные укусы на лице ребенка за ветряную оспу и попросили Барфордов покинуть лайнер.

По словам женщины, она ругалась с ними около часа, настаивая на том, что красные пятна на коже мальчика не представляют никакой опасности, однако сотрудники British Airways вывели ее и Эдварда из самолета. Джеймс Барфорд отправился в Лондон без них, поскольку выходил на работу на следующий день.

«Это было унизительно. Сперва они заявили, что не имеют должного образования, чтобы диагностировать болезнь, а затем утверждали, что это ветрянка С нами обращались как с преступниками», — вспоминает мать мальчика.

После этого персонал авиакомпании не смог выгрузить багаж семьи, а также не предоставил им номер в отеле. «Авиакомпания пообещала помочь нам с размещением, но, когда я вернулась в терминал, я прождала больше часа. Вокруг никого не было. Я попыталась связаться с отделом обслуживания клиентов, однако они не брали трубку», — пожаловалась Барфорд.

Тогда женщине пришлось забронировать номер в гостинице за свои деньги, а на следующий день она отвела сына к врачу, и тот подтвердил, что покраснения на лице мальчика — это лишь комариные укусы.

Представители British Airways заявили, что они находятся на связи с семьей Барфорд и делают все, чтобы им помочь.

В марте мать с грудным ребенком выгнали c рейса American Airlines из-за сыпи на лице. Американка Джордан Флэйк должна была лететь с годовалым сыном Джексоном из Эль-Пасо в Даллас, чтобы встретиться с мужем Крисом Флейком. Однако когда бортпроводник увидел лицо женщины и ее сына, он попросил их покинуть самолет.

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