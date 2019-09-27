Украинские националисты пригрозили остановить завод возле Крыма

Представители украинской националистической партии «Национальный корпус» пообещали остановить работу завода «Микрон» в граничащем с Крымом Херсоне из-за нарушения экологических норм. Об этом сообщает местное издание «Херсон Daily».

В знак протеста против работы предприятия жители Херсона принесли на очередную сессию городского совета чучело в противогазе. Завод был открыт в начале этого года предпринимателем из Днепра Константином Томилиным. По мнению горожан, из-за производства смесей для ремонта асфальтного покрытия Херсон столкнулся с экологической проблемой. Жители жалуются на удушье и неприятный запах, а также ухудшение здоровья.

Горожане уже подавали официальную жалобу в Государственную службу Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей. Однако приехавших с проверкой представителей ведомства не пустили на территорию завода. Руководство предприятия через некоторое время пообещало установить современное оборудование для уменьшение выбросов, однако это, по словам жителей, так и не было сделано.

«Микрон» продолжает работать в обычном режиме без соответствующих лицензий на занятие предпринимательской деятельностью и обращение с химическими веществами. Представители «Национального корпуса» заявили, что остановят его работу «своими силами». Мэр Херсона Владимир Миколаенко призвал стороны действовать в законных рамках.

«Национальный корпус» известен своими радикальными акциями на Украине. 8 июля лидер партии Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной, дав ему 24 часа на то, чтобы не допустить эфира. Телемост пришлось отменить из-за угроз и критики от первых лиц государства, в том числе Зеленского. В ночь на 13 июля неизвестный обстрелял из гранатомета здание канала «112 Украина», анонсировавшего телемост.

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