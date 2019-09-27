Мужчина с самурайским мечом попытался отстоять найденную в мусорной куче тележку

Житель американского города Окленд-Парк, штат Флорида, арестован по обвинению в покушении на убийство после того, как замахнулся самурайским мечом на своего оппонента в споре из-за найденной в мусоре тележки. Об этом сообщает издание Newsweek.

54-летний Кертис Миллер (Curtis Miller) копался в куче мусора возле пустующего дома. Это заметил вышедший на вечернюю прогулку Тодд Биверс (Todd Beavers). Последний решил присоединиться к поискам и нашел среди отбросов черную тележку.

Миллер увидел находку Биверса и расстроился. Он считал, что может претендовать на тележку, так как первым начал копаться в мусоре. Мужчины начали спорить. Внезапно Биверс схватил тележку и побежал с ней в сторону своего дома.

Тогда Миллер взял найденный им в этой же куче самурайский меч и стал преследовать оппонента. Он догнал Биверса около его дома. Миллер выхватил меч из ножен и начал размахивать им в направлении похитителя тележки.

Биверс сообщил Миллеру, что происходящее записывается на видео. Заметив видеокамеру, Миллер сбежал, но угрожал вернуться. Биверс оставил тележку во дворе и зашел в дом. Вскоре после этого он увидел, что к нему во двор вошла незнакомая женщина и забрала тележку, выкрикивая оскорбления.

Полиция уже разыскивала Миллера за вождение автомобиля без прав. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В сентябре сообщалось, что в американском городе Хардистон, штат Нью-Джерси, менеджер хедж-фонда напал на незнакомую женщину и ранил ее мечом. Таким образом он отреагировал на то, что гости на свадьбе, которую праздновали в той же гостинице, где он остановился, не дали ему прикурить.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!