Объяснен феномен «плачущей кристаллами» девушки

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Российские ученые установили состав кристаллов, которыми якобы плачет 22-летняя жительница одного из армянских сел Сатеник Казарян, сообщает НТВ.

Корреспонденты телеканала побывали дома у Казарян, где им рассказали, что у Сатеник вынимают до десяти осколков из глаза через каждые несколько часов, а затем отвезли несколько осколков на экспертизу в российскую гемологическую лабораторию. Там было установлено, что это обычное промышленное стекло.

«По всем научным данным стекло не вырабатывается в организме», — отметила в интервью телеканалу Анна Овакимян, заведующая отделением воспалительных заболеваний глаза офтальмологического центра Армении. По ее словам, Казарян может страдать психическим расстройством — синдромом Мюнхгаузена, когда человек сознательно вредит самому себе.

Само же по себе образование твердых кристаллов в области глаз у человека вполне возможно. Это редкое врожденное заболевание — цистиноз, связанное с нарушением метаболизма аминокислот. «В конце прошлого века утвержден новый препарат — цистогон. Он препятствует накоплению цистина в тканях организма», — пояснил журналистам офтальмолог Вячеслав Куренков.

18 сентября сообщалось о жителе индийского города Сагар, которому удалили рог высотой 10,2 сантиметра, выросший на голове после травмы пять лет назад. Ранее мужчина сам срезал это новообразование, но оно все время вырастало заново.

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