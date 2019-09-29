Россиянам расскажут о влиянии Толстого на Ганди

В Ясной поляне открылась выставка, посвященная дружбе Льва Толстого с идеологом движения ненасильственного сопротивления Махатмой Ганди.

Выставка и конференция в родовом имении литератора приурочены к 150-летию со дня рождения Ганди. Во время открытия мероприятия посол Индии в России Бала Венкатеш Варма отметил, что Толстой оказал огромное влияние на будущего индийского политического деятеля. «Их дружба сильно повлияла не только на Индию, но и на события в мире. Она стала символом дружбы великих народов Индии и России», — заявил глава диппредставительства.

Толстой и Ганди вели переписку на протяжении года, с 1 октября 1909-го по 26 ноября 1910 года. Всего они написали друг другу семь писем: четыре отправлены написаны Ганди. три — Толстым. На последнее письмо письмо Ганди Толстой не ответил из-за болезни.

Материалы по теме «Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством» Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей

Ганди писал Толстому, еще не будучи заметным политическим деятелем. В то время он работал адвокатом в Южной Африке и носил имя Мохандас Карамчанд Ганди, данное ему при рождении («махатмой», то есть обладателем «великой души» Ганди впервые назвал лауреат Нобелевской премии по литературе Рабиндранат Тагор — прим. «Ленты.ру»). Именно тогда начали формироваться его политические и философские взгляды, основанные на борьбе с неравенством. Поводом к борьбе с дискриминацией послужила расовая сегрегация в ЮАР, свидетелем которой был Ганди.

Вернувшись в Индию и возглавив партию Индийский национальный конгресс, Ганди разработал тактику ненасильственной борьбы за независимость под названием «сатъяграха». Он выступал против погромов индийских мусульман и был убит членом индуистской шовинистической организации в 1948 году.

Выставки и конфенеции, посвященные отношениям Ганди с Толстым, пройдут и в других регионах России. Ближайшая из них запланирована в Государственной думе 2 октября, в день рождения Махатмы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



