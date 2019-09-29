Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена

Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте группы.

«Как, вероятно, известно многим из вас, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Он был вынужден вновь начать курс лечения», — говорится в сообщении коллектива. Музыканты принесли свои извинения и пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

Группа должна была выступить в пяти городах Австралии с 17 по 29 октября, а затем отправиться в Новую Зеландию.

С 2016 года музыкальный коллектив находится в WorldWired Tour — мировом турне, окончание которого запланировано на 2020 год. В прошлом году Metallica отпраздновала 37-летие. Общий тираж альбомов группы превысил отметку в 100 миллионов экземпляров.

В июле текущего года Metallica выступила в Москве на стадионе «Лужники». Во время концерта музыканты исполнили песню «Группа крови» Виктора Цоя.

Metallica — американская рок-группа, образованная в 1981 году. Коллектив оказал большое влияние на развитие метала и входит в «большую четверку трэш-метала» наряду с такими группами как Slayer, Megadeth и Anthrax.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!