На федеральном ТВ вспомнили слова Путина перед войной в Чечне

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Видео: ntv.ru

В программе «Сегодня» на телеканале НТВ вышел сюжет, приуроченный к 20-летию со дня ввода федеральных сил в Чечню.

В сюжете кратко приводится хронология событий, предшествовавших вводу войск в республику: вторжение боевиков в Дагестан, взрывы в жилых домах в Москве и Волгодонске. «В этот момент стало понятно, что Москве придется вести борьбу с международным терроризмом на своей территории, — другого выбора не было», — говорит корреспондент.

Затем следуют архивные кадры с Владимиром Путиным, в то время премьер-министром России. «Военные будут выбирать свои позиции так и там, где это выгодно с военной точки зрения», — сказал он журналистам, комментируя начало кампании в Чечне.

Также в сюжете вспоминают о переходе бывшего муфтия непризнанной Ичкерии Ахмата Кадырова на сторону российского правительства.

«По сути, именно 20 лет назад, в конце сентября 1999 года, Россия перестала идти на уступки и повела борьбу с международным терроризмом в одиночку. Запад же еще два года по привычке называл международный альянс террористов в Чечне повстанцами. Вплоть до атаки на США 11 сентября 2001 года», — заключили журналисты.

Активная фаза второй чеченской кампании завершилась весной 2000 года, однако ее партизанская фаза продолжалась более девяти лет и распространилась почти на весь Северный Кавказ. Режим контртеррористической операции в регионе был отменен только в 2009 году.

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