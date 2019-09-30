Рики Мартин и его муж вновь станут родителями

Пуэрториканский поп-певец и актер Рики Мартин объявил, что станет отцом в четвертый раз. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во время торжественного ужина американской ЛГБТ-организации Human Rights Campaign артисту вручили награду за защиту прав геев и благотворительную деятельность. В ходе мероприятия исполнитель рассказал, что он и художник Джван Юзеф ожидают ребенка от суррогатной матери.

«Моя семья здесь. Джван, я тебя не вижу, но мой муж Джван, я тебя люблю. Мои прекрасные близнецы Валентино и Маттео тоже тут. Я люблю вас всем сердцем. Вы моя сила, вы вдохновляете меня каждый день, вы мотивируете меня делать то, что я делаю каждый день, и вы просто потрясающие дети. Вы невероятные. Я люблю вас», — сказал Мартин во время выступления.

«И, кстати, я должен объявить, что мы беременны. Мы ждем. Я люблю большие семьи», — продолжил музыкант.

В прошлом году Рики Мартин женился на шведском художнике курдского происхождения Джване Юзефе. Они познакомились в 2016 году, когда певец искал произведения искусства для своей коллекции. Постепенно деловые отношения переросли в личные.

В августе 2019 года артист впервые показал фотографию их дочери Люсии, рожденной от суррогатной матери. В 2008-м Рики Мартин стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, которые тоже появились на свет благодаря суррогатной матери.

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