Рики Мартин впервые показал их с мужем ребенка

Пуэрториканский поп-певец и актер Рики Мартин впервые показал лицо своей семимесячной дочери Люсии. Он опубликовал снимок в своем Instagram-аккаунте.

«Свет моих глаз Люсия», — написал он под снимком. Поклонников 47-летней знаменитости восхитил кадр с ребенком. Они начали поздравлять артиста с отцовством, восхищаться красотой девочки и желать ей здоровья.

В прошлом году Рики Мартин женился на шведском художнике курдского происхождения Джоэне Юзефе. Они познакомились в 2016 году, когда певец искал произведения искусства для своей коллекции. Постепенно деловые отношения переросли в личные.

31 декабря 2018 года пара объявила, что у них родилась дочь Люсия от суррогатной матери. В 2008-м Рики Мартин стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, которые тоже появились на свет благодаря суррогатной матери.

Рики Мартин получил мировую известность в 1999 году после выхода альбома Livin’ la Vida Loca. Одноименная песня стала одним из самых продаваемых синглов в истории.

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