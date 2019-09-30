Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

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Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 30 сентября.

О поездке российского лидера в Париж стало известно 28 сентября.

Мероприятие проходит в церкви Сен-Сюльпис. На службе присутствует действующий президент Франции Эммануэль Макрон. 30 сентября объявлено в стране днем национального траура.

В июне Путин заявил, что считает Ширака сильным политическим лидером. По его словам, бывший президент Франции умеет отстаивать свою точку зрения.

Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 год. Также он дважды занимал пост премьер-министра республики и три раза избирался мэром Парижа.

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