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Умер «Принц песни» Хосе Хосе

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Хосе Хосе

Мексиканский исполнитель Хосе Ромуло Соса Ортис, выступавший под псевдонимом Хосе Хосе, скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Министерства культуры Мексики.

Причина смерти не уточняется. Перед смертью артист боролся с раком поджелудочной железы.

Хосе Хосе начал музыкальную карьеру в 1963 году. После выхода песни El Príncipe в середине 1970-х артиста прозвали «Принцем песни». В дискографии исполнителя 36 альбомов. Помимо этого, он снялся в 11 фильмах и получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

14 сентября стало известно о смерти американского певца и композитора Эдди Мани. Ему было 70 лет.

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