Пожилые россияне поедут на поездах за полцены

Россияне в возрасте старше 60 лет смогут приобрести билеты в купе на поезда дальнего следования за полцены. Об этом сообщает РИА Новости.

Скидка в 50 процентов будет действовать с 30 сентября по 2 октября в поездах Федеральной пассажирской компании, «дочки» РЖД. Акция приурочена ко Дню пожилого человека. Билеты за полцены доступны на сайте РЖД, в мобильном приложении и кассах дальнего следования.

Материалы по теме Золотой вагон Что заставляет богачей сменить самолет на поезд

Международный день пожилого человека отмечается 1 октября с 1991 года. Он был провозглашен на 45-й сессии Генассамблеи ООН 14 декабря 1990 года. В России праздник отмечается с 1992 года на основании специального постановления президиума Верховного Совета.

Ранее в сентябре стало известно, что россияне начали больше ездить в плацкартных вагонах. При этом билеты в такие вагоны подорожали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!