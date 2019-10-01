Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов

В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Закон вступил в силу во вторник, 1 октября. По мнению члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолия Широкова, утвержденная нулевая процентная ставка поможет простимулировать межрегиональные перевозки, что в том числе актуально для Дальнего Востока. В Минтрансе ожидают, что уже в 2019 году доля региональных авиарейсов поднимется до 39 процентов.

При этом Широков отметил, что принятые изменения не отразятся на стоимости самих билетов.

В сентябре эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales выяснили, в какой день недели выгоднее всего бронировать билеты. Оказалось, что дешевле всего покупать билеты во вторник — в среднем в этот день они продаются на три процента дешевле, чем в любой другой день недели. Примерная стоимость авиабилета по вторникам составляет 10 420 рублей.

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