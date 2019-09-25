Назван лучший день недели для бронирования авиабилетов

Эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales выяснили, в какой день недели выгоднее всего бронировать билеты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для этого эксперты сервиса изучили бронирования авиабилетов на одного взрослого в экономклассе с начала 2019 года. Оказалось, что дешевле всего покупать билеты во вторник — в среднем в этот день они продаются на три процента дешевле, чем в любой другой день недели. Примерная стоимость авиабилета по вторникам составляет 10 420 рублей.

Самым невыгодным днем для планирования путешествия эксперты назвали субботу, когда билеты продаются по средней цене 11 047 рублей (на 6 процентов дороже, чем во вторник).

Кроме того, исследование показало, что во вторник выгодно покупать билеты по России, в Армению, Бельгию, Австрию, Германию, Италию, Турцию, Грецию и на Кипр. Больше всего получится сэкономить на билетах в Бельгию и на Кипр — до 20 процентов, а на билетах в Германию и Австрию — до 10 процентов.

Из дальних направлений эксперты выделяют Китай, Индию, Шри-Ланку, Таиланд, Вьетнам, Японию и США, куда также во вторникам проще всего найти выгодные тарифы. Например, на перелетах в Японию, на Шри-Ланку и в Индию можно сэкономить до 20 процентов, то есть в деньгах выгода может составить примерно 15 тысяч рублей.

Ранее в сентябре эксперты сервиса Aviasales проанализировали, в какой месяц выгоднее всего приобретать авиабилеты. В исследовании учитывались бронирования по маршруту туда-обратно в расчете на одного взрослого пассажира. Таким образом выяснилось, что удачнее всего сэкономить на перелете можно в январе.

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