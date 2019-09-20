Россиянам раскрыли самые выгодные даты для отпуска

Самыми выгодными месяцами для отпуска являются те, в которых больше всего рабочих дней. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы.

Так, по информации портала, если идти отдыхать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, то отпускные выплаты приближаются к зарплате. Кроме того, выгодно брать как можно больше отпускных дней, захватывая выходные, поскольку в эти дни также выплачиваются отпускные.

Среди отпусков с маленьким количеством рабочих дней на сайте перечислены май и январь. Вдобавок отмечается, что в случаях, когда день отпуска выпадает на праздник, он не включается в отпуск и его переносят на день, следующий за последним днем отпуска.

Ранее в сентябре эксперты онлайн-сервиса Aviasales проанализировали, в какой месяц выгоднее всего приобретать авиабилеты. В исследовании учитывались бронирования по маршруту туда-обратно в расчете на одного взрослого пассажира. Таким образом выяснилось, что удачнее всего сэкономить на перелете можно в январе.

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