Обрушение моста в Тайване попало на видео

mirror.co.uk

В тайваньской провинции Илань мост обрушился в реку после того, как по нему проехал грузовик с нефтью. Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan.

Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось. Под упавшей конструкцией находились несколько рыболовецких судов — в них оказались заблокированы люди. Их спасением и тушением пожара занялись экстренные службы и военные.

Как сообщают местные власти, пока неизвестно о погибших в результате крушения. Сообщается, что пять человек госпитализированы, еще шестеро остаются под завалами.

Причина обрушения пока не называется. Однако, по некоторым данным, прошедший недавно тайфун мог ослабить мост, построенный в 1999 году.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru