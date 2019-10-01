Россия выплатит уволенным чиновникам миллиарды рублей

Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года. Деньги пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минфина.

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Как подсчитали в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), при средней зарплате федерального чиновника в 127 тысяч рублей (данные Росстата) и выплате трех окладов при увольнении, речь идет о сокращении порядка 13 тысяч человек.

Ранее в Минфине анонсировали масштабные сокращения государственных служащих. Оптимизация штата должна привести к ежегодной экономии до 100 миллиардов рублей. В настоящее время сумма уходит на ежегодную индексацию зарплат. Как отметили в ведомстве, у тех чиновников, которые не потеряют работу, повысятся зарплаты.

По данным министерства, сейчас в России количество госслужащих достигает 2,4 миллиона человек — это соответствует 3,3 процента занятых в экономике страны.

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