Подсчитано число ушедших в сеть пожилых россиян

Половина россиян старше 55 лет являются пользователями интернета. Об этом говорится в опубликованном исследовании Росстата.

При этом треть россиян предпенсионного и пенсионного возрастов являются активными пользователями сети. Больше всего времени они проводят в соцсетях, мессенджерах и в поиске информации.

Финансовыми онлайн-услугами интересуются лишь 10 процентов старшего поколения, среди наиболее популярных услуг — банковские услуги, денежные переводы, услуги страхования, операции с ценными бумагами. С покупкой одежды и обуви сталкивались 36 процентов пожилых пользователей, 73 процента опрошенных оплачивают покупки с помощью банковских карт.

Более четверти людей старше 55 лет активно пользуются возможностями онлайн-доступа к госуслугам, связанным со здравоохранением, оплатой налогов и услуг ЖКХ.

Исследование было проведено Росстатом в конце 2018 года.

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