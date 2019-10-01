Схватка 20 бойцов ОМОН с вооруженным арматурой россиянином попала на видео

tyumen times / YouTube

В Тюмени два десятка бойцов ОМОН скрутили вооруженного арматурой неадекватного горожанина. Видео задержания опубликовал портал tyumentimes.ru.

На кадрах видно, как мужчина бегает по улице с арматурой, размахивая ей, как мечом, и кричит что-то в сторону омоновцев. Те окружают его, и один из них выхватывает железку из рук горожанина. На подмогу коллеге спешат еще несколько силовиков.

По словам очевидцев, до своего задержания дебошир пытался напасть с арматурой на детей и ударил ей девушку. Когда к мужчине подъехали омоновцы, он стал кидаться на них. Судя по поведению, он мог находиться под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

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