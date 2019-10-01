Силовые структуры
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Макрон заступился за Россию в Совете Европы
Ведущий Первого канала прогнал украинца после оскорбления умершего Захарова
Россияне стали меньше пить
Задержание убийцы полковника СКР попало на видео
Бывший секретарь СНБО Украины назвал причину своей отставки
Предсказано будущее России без нефти
Самой популярной песней в России оказался украинский хит
Москву признали самым популярным регионом России среди иностранцев 
Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки
Новости партнеров

Схватка 20 бойцов ОМОН с вооруженным арматурой россиянином попала на видео

Перейти в «Мою Ленту»
tyumen times / YouTube

В Тюмени два десятка бойцов ОМОН скрутили вооруженного арматурой неадекватного горожанина. Видео задержания опубликовал портал tyumentimes.ru.

На кадрах видно, как мужчина бегает по улице с арматурой, размахивая ей, как мечом, и кричит что-то в сторону омоновцев. Те окружают его, и один из них выхватывает железку из рук горожанина. На подмогу коллеге спешат еще несколько силовиков.

По словам очевидцев, до своего задержания дебошир пытался напасть с арматурой на детей и ударил ей девушку. Когда к мужчине подъехали омоновцы, он стал кидаться на них. Судя по поведению, он мог находиться под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Тюмени два десятка омоновцев скрутили неадекватного мужчину с арматурой в руках. ВИДЕО
Более 20 активистов «Народного ополчения России» доставили в полицию
Полицейские открыли огонь по россиянину с ножом
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0227 сентября
Гела Кардава

Взял и вышел

Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
13:54Сегодня

Друг Кокорина и Мамаева останется за решеткой

13:28Сегодня

Полковник СКР умер после нападения в Москве

13:18Сегодня

Более 20 активистов «Народного ополчения России» доставили в полицию

Силовые структуры00:0125 сентября
Хосе Антонио Ледесма Шепотте

«Это не наркотики, а лекарство от шамана»

Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
12:39Сегодня

Сотрудника СКР ударили ножом на проходной ведомства

12:04Сегодня

Бывший начальник таможни Домодедово обвинил падчерицу в краже миллионов

05:33Сегодня

Полковник ФСБ — миллиардер получал взятки рядом с работой

Силовые структуры00:0119 сентября
Евгений и Елена Крайновы

«Я убил Ивана — и тебя убью»

Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
00:29Сегодня

Эксперты подтвердили нанесенный отцом тяжкий вред здоровью сестер Хачатурян

21:0830 сентября

Племянник Хачатуряна оправдал издевательства отца над дочерьми на видео

19:4230 сентября

Угостивший российских школьников наркотиками охранник пойдет под суд

Россия
Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ
В России изменят правила хранения валюты и стоимость ОСАГО
Чем займутся депутаты Госдумы в октябре
Российский школьник упал с девятого этажа и выжил
Сережа Сухинин с мамой«Без вашей помощи наш Сереженька не выживет»
Трехмесячного ребенка спасет парентеральное питание
В России объяснили вымогательством отказ Белоруссии в размещении военной базы
«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»
Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
Умер один из расписавших стену Рейхстага в 1945 году солдат
Все материалы
Мир
Макрон заступился за Россию в Совете Европы
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Выстрел полицейского в протестующего в Гонконге попал на видео
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Россию попросили помочь с допросом «ценного свидетеля» по делу MH17
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Сотни северокорейских браконьеров вновь пожаловали в Россию
Все материалы
Бывший СССР
Сотрудники ОБСЕ и Красного Креста попали под огонь украинской армии
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Напавшую на журналиста помощницу Зеленского потребовали отправить в отставку
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Против кума Порошенко возбудили уголовное дело
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Оппозиционный канал «112 Украина» оспорил лишение лицензий на вещание
Все материалы
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
Под откос
Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму
Украину подсадили на иностранные лук и картошку
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Группа «Черкизово» обновила свой главный бренд
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Российские олигархи стали еще богаче
Все материалы
Силовые структуры
Друг Кокорина и Мамаева останется за решеткой
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Полковник СКР умер после нападения в Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Более 20 активистов «Народного ополчения России» доставили в полицию
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Сотрудника СКР ударили ножом на проходной ведомства
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся исполинский айсберг
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Су-57 лишат оружия
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Российская Т-14 «Армата» оказалась «игрушкой»
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Россия из-за США резко сократит пуски «Союз МС» к МКС
Все материалы
Спорт
Тренер «Атлетико» назвал опасность «Локомотива» перед матчем Лиги чемпионов
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
«Реал» призвал своих футболистов быть скромнее
Татьяна Макфадден«В России было бы трудно остаться в живых»
Из детдома эту россиянку забрали американцы. В США она стала чемпионкой и добилась всего
Смолов получит миллионы рублей за разбитый им BMW
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Энди Руису пригрозили отлучением от бокса за участие в Олимпиаде-2020
Все материалы
Культура
Самой популярной песней в России оказался украинский хит
Хорошо кончается
На экраны выходят финалы главных сериалов десятилетия. Почему их нельзя пропустить?
Джастин Бибер снова женился
«Мне казалось, что я действительно схожу с ума»
Хоакин Феникс о «Джокере», комиксах и своих принципах
Названы лучшие сериалы года
«Мужчины посещают жен по вечерам»
Как выглядят самые странные семейные отношения в мире
Звезда фильма «Живот» погиб в автокатастрофе
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий Первого канала прогнал украинца после оскорбления умершего Захарова
«Купи я в подворотне у барыги, и то было бы лучше»
 
Призывников лишили инструкций по уклонению от армии
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
В «Газете.Ru» сменился главный редактор
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Водителям показали порно вместо рекламы
Все материалы
Ценности
Джиджи Хадид спихнула с подиума забравшуюся на него зрительницу
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Девушка похвасталась кольцом и была поднята на смех за огромные ногти
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Обнаженное фото самой тучной в мире модели обрадовало фанатов
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Двоих россиян включили в список самых влиятельных людей в мире моды
Все материалы
Путешествия
Любимые направления россиян для путешествий резко подорожали
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Названы самые выгодные направления для путешествий осенью
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Россиянин подарил тайцам игрушечные деньги и пошел под суд
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов
Все материалы
Из жизни
Определена обладательница самых красивых ягодиц мира
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Охотник принял подростка за оленя и убил его
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Любопытный медведь захотел посмотреть на туристов и загнал их на скалу
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Алчная россиянка вышла замуж за мужчину без сознания и осталась ни с чем
Все материалы
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Лучшее автомобильное видео сентября
«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Кроссовер Toyota C-НR стал 184-сильным гибридом
BMW отзовёт в США спорткары Toyota Supra
Volkswagen сделает Seat конкурентом Alfa Romeo, а Skoda — конкурентом Hyundai
Все материалы
Дом
Жительницу пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске решили выселить на улицу
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Названы города мира с переоцененным жильем
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Двухлетний россиянин сжег бабушкин дом
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Квартирный вор украл золото и оставил паспорт на месте преступления
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
На Колыму завезли девять новых пианино
В России применили метод адаптивной лучевой терапии для онкобольных
Все материалы