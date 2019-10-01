Осужденный за истязание любовницы россиянин скрывался с ней в землянке

Житель Свердловской области скрывался от властей в землянке вместе с сожительницей, за истязание которой был осужден. Об этом во вторник, 1 октября, старший инспектор Талицкого филиала ФКУ УИИ ГУФСИН Александр Ларин сообщил РИА Новости.

По его словам, изначально он был приговорен к ограничению свободы по части 1 статьи 117 УК РФ («Истязание»), а также трех эпизодов статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Из-за того, что мужчина не приходил отмечаться в инспекцию, в отношении него в суд был направлен материал о замене неотбытой части наказания на реальный срок. На заседание он также не явился, поэтому сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) начали розыск.

Родственники мужчины рассказали, что тот ушел в лес со своей сожительницей. Там по примерным координатам обнаружили землянку, в которой ранее проживала пара. Жилое помещение было оборудовано печью, туалетом и душем. На момент прихода сотрудников ФСИН пары на месте не было. В настоящее время розыск сожителей продолжается.

16 марта 2017 года сообщалось, что в Бурятии суд приговорил к пожизненному заключению 59-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве пятерых человек и скрывался от следствия в колодцах, землянках и шалашах.

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