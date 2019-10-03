Российский десантник разбился за две недели до дембеля

@Lshot / Telegram

Рядовой войсковой части №32515 Александр Рыбалко погиб во время учебных прыжков под Псковом, сообщает Telegram-канал «112».

У мужчины не раскрылся парашют. Согласно одной из версий, это произошло из-за неправильной укладки. Согласно другой — не сработала система принудительного выпуска основного парашюта, а запасной долго не раскрывался. Точную причину произошедшего уже выясняет комиссия Минобороны.

LIFE SHOT опубликовал видео происшествия. На кадрах видно, как из самолета вылетают люди. Парашюты по очереди раскрываются в воздухе у всех, кроме одного. Он стремительно летит вниз и падает.

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