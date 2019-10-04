Пьяная уборщица набросилась на экипаж российского теплохода

Пьяная горничная напала на экипаж российского теплохода «Юрий Андропов» на острове Валаам в Ладожском озере. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 августа, однако информация о нем появилась только сейчас. По предварительным данным, пьяная сотрудница теплохода набросилась на членов экипажа и избила одного из них. После этого невменяемую женщину заперли в каюте, где она устроила погром. Тогда четверо мужчин привязали ее к стулу полотенцами и скотчем.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

В августе 2018 года британская туристка заявила, что уборщица хостела избила ее металлической палкой за отказ доплатить за проживание. 26-летняя актриса и певица Лаура Денмар отдыхала со своим другом в хостеле в Хорватии. В последний день их пребывания уборщица и владелец хостела ворвались в их комнату и избили обоих.

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