На выставке «Грядущий мир» в «Гараже» расскажут об атмосфере, воде и эволюции

Музей современного искусства «Гараж» подготовил три экскурсионных тематических модуля в рамках выставки «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С октября посетители в сопровождении опытных гидов смогут узнать ответы на вопросы по темам «Атмосфера», «Вода», «Эволюция» и по-новому взглянуть на взаимоотношения человека с окружающей средой. «Грядущий мир» является площадкой для высказываний современных художников, теоретиков и активистов об экологии, то есть проходит в формате экофорума. С июня экспозицию посетили более 300 тысяч человек.

Еще одним новым элементом «Грядущего мира» стала масштабная биоморфная инсталляция из целлюлозного скотча группы Numen/For Use «Оклеим Москву», которая открылась для гостей 1 октября. Ее архитектура позволяет посетителям перемещаться внутри пространства, напоминающего коконы или щупальца.

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