Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в районе поселка Коминтерново на линии разграничения в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщается на сайте издания.

Как рассказали сами журналисты, корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев, они отправились в поселок в сопровождении народной милиции ДНР, чтобы снять последствия ночного обстрела. Однако около 15:30, когда съемочная группа уже собиралась покинуть населенный пункт, украинские военные снова открыли огонь.

«Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие», — отметил Полторанин.

Журналистам пришлось укрыться в подвале одного из зданий и просидеть там полтора часа, пока их не вывезли оттуда на автомобиле. В результате инцидента никто из них не пострадал.

Украинские военные обстреляли Коминтерново из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вечером 5 октября, передавало РИА Новости. В тот же день обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины подвергся населенный пункт Старомихайловка: там огонь велся из БМП-2, СПГ, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Были повреждены детский сад, четыре жилых дома и хозяйственные постройки.

1 октября сообщалось, что ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия по селу Коминтерново в Донбассе, где в это время находились сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Международного комитета Красного Креста. Отмечалось, что в результате никто не пострадал.

17 сентября стало известно, что Украина разместила в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса танки и артиллерию, тем самым нарушив условия установленного в июле бессрочного абсолютного перемирия. Впервые его удалось установить в июле 2019 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.

Боевые действия в Донбассе начались после того, как весной 2014-го Киев попытался силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Жертвами противостояния стали, по данным ООН на начало 2019 года, около 13 тысяч человек, еще около 30 тысяч получили ранения. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



