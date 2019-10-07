Россиянку обозвали шлюхой во время «расистского» нападения на Кипре

Cyprium News / YouTube

Полиция кипрского города Ларнака рассматривает заявление о «расистской» атаке на россиянку Светлану Зайцеву, которая проживает на острове. Видео нападения доступно на YouTube, подробности сообщает CyprusMail.

Известно, что три местные женщины на своем автомобиле повредили машину инвалида на парковке, что заметила Зайцева. Она помешала им сразу покинуть ее, вызвав сотрудника стоянки. После этого женщины вышли из своего авто и начали оскорблять россиянку. Среди оскорблений звучали призывы «возвращаться домой», «идти танцевать в кабаре», «мыть мне дома окна», «шлюха» и другие.

«Они ругались на таком мате, что я за 20 лет на Кипре такой сильной брани еще не слышала», — рассказала Зайцева агентству РИА Новости. Делом заинтересовалась полиция, куда отвезли киприоток. Им могут предъявить обвинения по закону о «расизме и ксенофобии». По их же мнению, женщина просила 100 евро за сокрытие информации об аварии. Некоторые местные политики также осудили поведение местных женщин.

Сообщается, что Светлана является матерью троих детей. Она живет на Кипре 20 лет, имея два гражданства.

В августе сообщалось, что на Кипре задержали гражданку России по подозрению в непредумышленном убийстве.

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